伍家朗有望獲新品牌贊助征世巡賽

待隊友戰畢全運重投完整訓練

伍家朗因與贊助商在東奧前約滿，自備的比賽球衣未有展示區徽引起爭議，他稱現距離落實新贊助商仍需時間，但已經有眉目。被問到選擇品牌時的考量，他說：「最重要的是他們的產品，不止是波衫，還有球拍、球鞋，所有都會影響表現，要小心選擇。」他亦感謝奧運後，商家以不同形式支援運動員，喜見體院接待處長期放滿來自各界的禮物，亦認為即使奧運熱潮會冷卻，市民仍會繼續觀看運動員比賽，盼以成績回報：「奧運失利後想做回好成績，亦希望在大比賽展示自己的實力。」伍家朗下月中隨港隊出發丹麥出戰世巡賽，他表示大部分隊友出戰全運，訓練人數不足，但隨着他們陸續回來，會把握未來一個月備戰。

同場的花樣滑冰前港隊代表馬曉晴表示，自大學畢業由美國回流，因傷已沒全職訓練，現時在演藝事業以外也有擔任滑冰教練，早前帶同學員出戰香港錦標賽。她希望在明年北京冬奧時，能參與電視台旁述工作。而海通國際昨宣布頒獎23萬獎金予東奧滑浪風帆港隊，以祝賀各獲第8及第13名的陳晞文及鄭俊樑。