攀石男將歐智鋒今為港持旗 冀「開個好頭」爭佳績

陝西全運今晚在西安揭幕，攀石港將歐智鋒將持旗帶領港隊亮相開幕禮，期望這項歷史任務帶來攀石界的好開始。港隊在開幕禮翌日亦會有劍擊隊衝牌，東京奧運冠軍張家朗則會在下周日衝擊花劍金牌。

港隊派出169名運動員出戰18個項目，未待全運揭幕已兵分多路上場，除了身處洛陽的單車隊摘下1金2銅，網球隊、羽毛球隊、藝術體操隊、拳擊隊及棒球隊，均已在陝西完賽，當中網球女將張瑋桓在女單打入8強，惜在不設銅牌戰下無緣4強。

開幕禮今晚於西安奧體中心上演，曾奪亞洲盃銅牌的歐智鋒將任持旗手，與攀石隊友及空手道代表一同進場。首度獲委以重任，這名上屆亞運代表稱：「很榮幸可以成為持旗手，亦都比較緊張，因為這是我人生首次代表香港持旗。相信會有很多人關注港隊，希望能以此身分開個好頭，之後取得好成績。」

張家朗下周日登場 劍指金牌

全運將於本月27日閉幕，港隊尚會出戰劍擊、乒乓球等項目，當中以張家朗領銜的劍擊隊最具衝金實力。他挾新科東奧個人賽冠軍身分，下周日起一連兩天出戰花劍個人賽及團體賽，賽前表明以金牌為目標；在東奧打入個人賽8強的江旻憓，亦會在下周出戰女子重劍項目。