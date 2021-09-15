李慧詩凱林賽添銅 告別60天長征 決賽挽狂瀾後上奪牌 港隊開幕前掃1金2銅

陝西全運場地單車項目昨午在洛陽煞科，前天已奪爭先賽金牌的李慧詩再度登場，早上先於凱林賽（又稱競輪賽）首圈取勝，直入下午上演的準決賽；隊友李海恩則在另一組以第3名衝線，僅僅錯過前二晉級的機會，跌入復活賽後亦只列第3，令李慧詩成為此項唯一港隊獎牌希望。這名東奧爭先賽銅牌猛將休息4小時，在準決賽力壓河南隊的郭裕芳率先衝線，踩進6人合演的決賽，約一小時後於決賽排第5位出發，在合共6圈的賽事爭勝。當領騎電單車在最後3圈離開賽道，李慧詩即衝出外檔嘗試突圍，但被前車阻擋發力，只能於終點線前力壓上海隊的鍾天使摘銅，郭裕芳及江蘇隊的翟菲分奪金、銀牌。

下月或赴法戰世界賽 出征與否視乎疫情

34歲的李慧詩前天於爭先賽以不敗姿態摘金，隨即表示以凱林賽金牌為下一目標，可惜未能繼2013年全運後重奪冠軍，但今屆已連奪1金1銅，四戰全運累積2金3銅。自疫情去年在港爆發，李慧詩未如往年般，幾乎每年北上出戰全國賽，在全運前難料對手實力。她在7月底赴日，東奧後即飛往上海隔離，再轉抵洛陽出戰5天硬仗，她稱：「內地的車手提升很多，200米資格賽（爭先賽）的時間與世界級賽事差不多，只是她們的比賽經驗較少。我在決賽確有一點失誤，沒預過有兩名運動員一同進攻，之後盡力挽救，拿到第3名已算滿意。」備戰倉卒仍在全運掃走1金1銅，這名港隊星將連同東奧銅牌，今晚帶着3面獎牌凱旋，下月或轉赴法國出戰場地單車世界賽，惟港隊仍需視乎疫情變化，再決定未來比賽計劃。

師弟杜棹熙凱林賽排第6 締男隊歷史

李慧詩的師弟杜棹熙在男子凱林賽亦踩出驚喜，他藉復活賽首名晉級次圈後以第4名衝線，原本以為無緣出線，但因對手犯規，決賽席位失而復得，最終以第6名畢業，創下香港男隊歷來最佳成績。同屬全運「新丁」的李思穎出戰一連4項的女子全能賽，亦僅與獎牌擦身而過。她在上午戰畢首兩項後暫列第3，但在第3項淘汰賽以第7名完賽後，排名跌至第4，在壓軸一項記分賽只搶得6分，未能反壓其他車手之下屈居「梗頸四」。港隊中長距離組周日有梁嘉儒取得男子全能賽銅牌，他前天與梁峻榮合力出戰麥迪遜賽，但賽會稱需時覆核成績，昨日才得知名列第6，下周五及六轉戰公路項目。

（全運消息）