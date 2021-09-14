韋少攬炒下站被罰惹爭議 黑帝讚保護框免嚴重受傷

平治斥職業犯規

紅牛：各不相讓後果

韋斯塔本的超級駕駛執照同時被扣兩分，賽會指這名紅牛車手在意國站第26圈嘗試在直路尾的S型彎外檔超車時，於制動區未做到與咸美頓平排，因此在連續彎沒有爬頭權，需為意外負上主要責任。平治領隊禾夫批評「韋少」選擇強行入彎而非駛入緩衝區，最終令大有機會贏分站冠軍的咸美頓退賽，「如同足球的職業犯規」。韋少及紅牛領隊漢拿則表示，咸美頓沒在S型彎下半段讓出足夠空間，意外只是各不相讓的結果。相隔3年再贏分站，兼取得麥拿侖車隊9年首勝的列斯亞度，看過重播後亦稱：「百分百的普通事故，因為是這種路壆令戰車彈起失控。」

在意外中，韋少的紅牛戰車一度半騎在咸美頓平治戰車的車頂，「黑帝」靠駕駛艙保護框（Halo）頂住對手的右尾轆，才不致嚴重受傷。他賽後與多名同行盛讚這安全措施，近年一再救回車手性命，又認為對韋少的判罰保障賽車運動安全。

雷干倫痊癒下站復出

另外，愛快羅密歐車隊公布，早前感染新冠病毒的正選車手雷干倫檢測陰性，可於俄羅斯站復出。