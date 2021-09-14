佐高域慘負全滿貫夢碎 麥維迪夫首奪貫 張帥偕史杜素稱霸女雙

佐高域今季連奪澳網、法網和溫網男單冠軍，昨與丹尼麥維迪夫合演澳網決賽翻版，但後者汲取澳網敗北教訓，採取主動下，多次破發令佐高域陷於劣勢，第3盤更令「一哥」在兩個發球局失守，最終以直落3盤6：4獲勝，首奪大滿貫錦標，成為21年前的沙芬後，另一個在美網封王的俄羅斯球手。至於功虧一簣的佐高域，則未能看齊名宿利華於52年前榮膺「全滿貫」的殊榮，亦無法超越宿敵拿度及費達拿獨得21座大滿貫錦標。

27連勝告終 佐高域：來年捲土重來

佐高域承認此役輸在狀態、跑動和發球等都欠佳，而且近期備受決賽壓力影響，但如今終可放下心頭大石，賽後致詞期間一度哽咽，不能說話，其後說：「麥維迪夫狀態巔峰，值得奪標。」縱使佐高域面對大滿貫賽事27連勝結束，而且未能闖入東京奧運決賽，但仍為自己今季取得的成就感到自豪，並將從失敗中學習，冀來年捲土重來，「我會為更多的大滿貫奮戰，努力為我的國家而戰」。

麥維迪夫冠軍贈愛妻慶結婚三周年

麥維迪夫則稱讚佐高域道：「從你的職業賽生涯所達成的成就，我認為已是史上其中一個最傑出的網球選手。」25歲的他又透露將冠軍送贈妻子：「今天是我倆結婚三周年紀念日。我曾想過在4強出局後，盡快買禮物給她。但當我晉身決賽後便改變主意，必須將這錦標送給她。」

拉度簡露普通話感謝球迷

此外，32歲的中國選手張帥及37歲澳洲籍名將史杜素組合，在女雙決賽以6：3、3：6、6：3，力挫「00後」年輕美國組合嘉奧芙/麥拿妮封后，也是兩人繼2019年澳網後再度在大滿貫賽揚威。轉戰女雙後四度稱霸大滿貫的的史杜素，亦曾於2005年收穫美網女雙冠軍。

此外，美網USOpen微博昨日發布一段女單冠軍拉度簡露說普通話感謝球迷的短片，片中她說「現在特別特別開心」，亦希望大家喜歡看她打網球。截至昨晚6時，短片已有133萬人次觀看。

（美網消息）