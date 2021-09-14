摩帥執教千仗領羅馬絕殺 「奠勝後如小孩奔走」

賓施馬戴帽 皇馬西甲反勝升榜首

羅馬中場白賴仁基斯坦迪於37分鐘先開紀錄，薩斯索羅在57分鐘由中場菲臘杜歷錫扳平，至補時1分鐘，後備上陣的艾沙拉維勁射中柱彈入，令「首都狼」以2：1勝出，賽後與AC米蘭和拿玻里同是3戰全勝，但以較佳得失球差領前。摩連奴說：「我過去1周欺騙自己，認為這場比賽並不特別。可是，1000就是特別數字，我要永遠記起它，我不想輸。」

總計摩帥執教生涯錄得638勝204和158負，勝率是63.8％。他又形容球隊奠勝後自己奔走，「感到自己並非58歲，而是10、12或14歲，好像一個小孩子」。同日AC米蘭憑拉菲爾利亞奧及後備復出的伊巴謙莫域在45和66分鐘「士哥」，主場以2：0擊退拉素。

西甲皇家馬德里藉賓施馬24、46和87分鐘大演帽子戲法，加上雲尼斯奧斯祖利亞及新兵卡馬雲加「地標」建功，主場以5：2反勝切爾達，賽後領前同是4戰得10分的次席華倫西亞及第3的馬德里體育會。