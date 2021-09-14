巴塞首擊迎拜仁圖雪恥 迪比領銜「後美斯年代」 梅拿感陌生冀續當剋星

巴塞隆拿vs.拜仁慕尼黑

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去年8月15日的前屆歐聯8強，巴塞在里斯本中立場以2：8慘遭拜仁血洗，亦埋下球王美斯有意離隊的導火線。繼前屆後兩隊於分組賽再相遇，美斯已投巴黎聖日耳門，拜仁亦改由少帥拿高斯文執掌。巴塞今季在美斯及基沙文相繼離隊後，主帥朗奴高文將進攻重任，落在新加盟的同鄉前鋒迪比身上。這名27歲荷蘭國腳季初3場西甲入2球，連同本月初3場國際賽入5球足證狀態大勇。在前鋒巴夫韋迪因膝傷需做手術，料需缺陣3至4個月，新前鋒盧克迪莊有望今仗演處子戰，與迪比組成「荷蘭幫」鋒線。此外，當年為拜仁鬥巴塞梅開二度的菲臘比古天奴有望趕及傷癒，改為巴塞上陣倒戈前東家。

盧克迪莊勢「地標」 朗奴高文冀證實力

巴塞在季初西甲戰績對辦，但來到歐聯將迎真正考驗。西班牙《世界體育報》認為，今季巴塞在歐聯只是一支普通球隊，只能以晉身8強為目標，難跟拜仁陣容抗衡。對此主帥朗奴高文表示：「拜仁經驗豐富，但我們想證明有力在歐聯競爭。（2：8負拜仁）此事已過去了1年多，現在我們有新的機會給拜仁帶來傷害。」

利雲度夫斯基5戰入8球成心腹大患

拜仁連同盃賽取得5連勝，射手利雲度夫斯基近5場入8球持續大勇。這支德甲班霸自2003/04年球季起，已連續17屆歐聯首場分組賽均旗開得勝，縱巴塞在歐聯首場分組賽往績更強勢，連續22屆在首場亦不敗。不過拜仁還有「巴塞剋星」、昨度過32歲生日的湯馬士梅拿在陣中，這名德國隊前鋒以6球成歐聯史上對巴塞入球最多球員，包括亦在8：2一役梅開二度。

梅拿承認，沒有美斯的巴塞雖變得陌生，但強調賽事不會因而變得輕鬆：「沒有了美斯令這支球隊變得不再一樣，但對手依然是偉大的球會，此役將會有一場精彩較量。」

（歐聯消息）