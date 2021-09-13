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2021年9月13日星期一
黃澤林奪貫寫港歷史 美網青年男雙掄元 英新星拉度簡露成年組封后
炒車負傷衝刺摘銅 梁嘉儒全運為港開齋
費格遜喜見C朗回巢 認促成返曼聯 首戰建功振人心
馬體會絕殺 補時10分鐘惹議
PSG五連勝法甲續居首 美斯尼馬周中歐聯復出
體壇快訊：劉紹宇寫200背短池港績
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【明報專訊】（請看附圖）
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