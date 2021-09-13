費格遜喜見C朗回巢 認促成返曼聯 首戰建功振人心

C朗賽後表示對回巢首戰「超級緊張」，費格遜說：「這是激動人心的時刻，若C朗早前加盟曼城是難以想像的，所以當時我立刻與管理層溝通，最終轉會相當順利。我知道C朗希望回歸曼聯，結果也是皆大歡喜。」曼聯主帥蘇斯克查則說：「球迷因C朗回巢而提高期望，球隊士氣也不同了。他盡了職責，隊友也更專注比賽。」C朗的母親此役現場目睹兒子建功後一度激動落淚。

盧卡古起孖領車路士大捷

曼聯與車路士同是4戰得10分，後者憑盧卡古首次在史丹福橋球場建功兼梅開二度，加上高華錫於49分鐘個人開齋，以3：0擊退阿士東維拉。主隊有新兵中場沙奧尼古斯正選「地標」，但領隊杜曹承認對方未適應英超，故此下半場被換走。而阿仙奴小勝諾域治首響勝鼓後，領隊阿迪達稱讚首次上陣的日本隊守將富安健洋：「他真的很專注、堅毅和明白自己的角色。他因出席世界盃外圍賽而舟車勞頓，故此出現抽筋，不得不被調離場。」賽前三連敗的狼隊，在韓國國腳前鋒黃喜燦「處子」上陣，充當後備奇兵建功作客以2：0輕勝屈福特。