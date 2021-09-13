炒車負傷衝刺摘銅 梁嘉儒全運為港開齋

拉傷小腿無礙 為亞運爭金注強心針

場地單車項目昨於洛陽上演第3天賽事，梁嘉儒在一連4項的全能賽先贏出捕捉賽，戰畢配速賽及淘汰賽以108分並列首位，但在記分賽尾段捲入炒車意外。原本守在次席的他隨即重上單車，終以123分總分、3分之微力壓廣東隊車手保住銅牌。港隊上屆憑梁峻榮於此項奪金，梁嘉儒今屆於同一項目踏上頒獎台，但因炒車致膝頭受傷，亦拉傷小腿肌肉。不過，他仍為個人首面全運獎牌而興奮：「狀態與技術都並非在最佳水平，但獎牌是一支強心針，明年便是亞運，希望有了這次經驗，屆時可衝牌甚至奪金。」

李慧詩不敗姿態晉級 劍指爭先賽金牌

而「牛下女車神」李慧詩挾東京奧運銅牌得主身分續戰爭先賽，接連淘汰遼寧隊的王麗娟及浙江隊的童夢琦，踩入今早的8強，續為港爭金。她的上海隊老對手鍾天使、黑龍江隊的林俊紅，以及鍾天使的東奧團體爭先賽金牌拍檔鮑珊菊，同樣踩進8強，或成李慧詩衝金的攔路虎。而羽毛球港將李卓耀在男單以直落兩局掃走四川隊球手，躋身16強，女將張櫻美及楊芯宜則在首圈止步。

全紅嬋壓陳芋汐10米台添金

另外，於東奧為中國隊奪金的14歲跳水小將全紅嬋，昨代表廣東隊出戰女子10米高台決賽，以419.25分輕鬆封后，連同團體賽成為雙金得主；東奧個人賽奪銀的陳芋汐以近20分之差為上海隊奪銀。