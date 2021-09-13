黃澤林奪貫寫港歷史 美網青年男雙掄元 英新星拉度簡露成年組封后

黃澤林昨伙Max Westphal出戰青年組男雙決賽，面對烏克蘭與保加利亞的跨國組合首盤以6：3拔頭籌，雖然被對方以7：5扳平，但他們在決勝盤以10：1輕取這對8號種子好手。香港對上一次在大滿貫登頂，已數到1983年溫布頓錦標賽，當時希麗敏有份贏得青少年組女雙冠軍，如今黃澤林成為首個捧起大滿貫獎盃的香港男將。

疫下賺出征機會 乘勇戰台維斯盃

黃澤林早於5歲因頂替發燒的姐姐而上網球班，其後放棄田徑及足球專注網壇發展，至3年前在青年Orange Bowl贏得U14男單冠軍，嶄露頭角。如今再於熟悉的硬地賽創出佳績，他感激疫下賺得出征機會：「雖然在男單次圈就出局，幸好很快便調整心態。感謝一路以來指導我的教練，特別是香港網球總會安排教練Jose，在這數月來陪伴我出戰，我會繼續努力以成績報答大家。」他昨晚轉赴約旦會合隊友，準備周三轉戰台維斯盃亞大區賽事。

18歲拉度簡露名利雙收 英女王道賀

而18歲英籍網壇新星拉度簡露昨在成年組女單決賽，以盤數6：4及6：3輕取年長一歲的加籍新星莉拉費蘭迪絲，以不失一盤姿態首奪大滿貫。這名羅馬尼亞與中國混血兒打破英籍女將近半世紀大滿貫錦標荒，亦是繼比利時籍名將「阿金」克莉絲達絲後，21年來首名在美網外圍賽起步而封后的球手。她奠勝一刻盡現少女情懷，緊抱獎盃笑說：「我只是18歲，可以毫無負擔地揮拍。還是小女孩的時候，我就夢想這一天，實現了難以置信，不想放下獎盃。」

拉度簡露在3個月前世界排名338位，本周將躍升至23位成為英國「一姐」，並獲250萬美元（約1944萬港元）冠軍獎金。英女王伊利沙伯二世以個人身分撰文恭賀，期望小妮子啟發下一代。而同為移民後代的費蘭迪絲雖落敗，但感謝主場球迷支持，並在「911」20周年，表示期望可像紐約市般，自恐襲後自強不息。