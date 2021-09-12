佐高域迎全滿貫終極戰 誓奪美網寫歷史 港將黃澤林青年男雙闖決賽

美網男單決賽 now636台、有線611/651台 明晨04：00直播

苦戰5盤過關 決戰麥維迪夫

佐高域昨在第3盤末段破發反超前，薩維利夫在第4盤扳平，但全場31次上網只曾19次得分，末段體力不繼下決勝盤以2：6落敗。佐高域則報回東京奧運4強敗仇，今年先後贏出澳洲公開賽、法國公開賽、溫布頓錦標賽，距達成全滿貫只差一步。他累積20項大滿貫男單冠軍，追平宿敵拿度及費達拿，對於要超越二人兼成為自1969年的名宿利華後，首個年度全滿貫男將，他說：「我知很多人都想我就此回應，但其實沒什麼可說的。現在只餘一場波，我會全副精神投入，以生涯最後一仗看待。」佐高域追平費達拿31次打入大滿貫決賽的紀錄，第9次打入美網決賽，則超越森柏斯與蘭度的公開賽年代最佳。

俄將麥維迪夫在另一場4強，以6：4、7：5、6：2淘汰美網4強新丁艾利亞施米。他對佐高域的往績處劣勢，包括年初在澳網決賽3盤只取9局，遭佐高域在兩小時內解決。然而，今屆美網只失一盤的麥維迪夫，比賽時間較佐高域少三分之一，他認為自己有體能優勢：「我很高興可省卻不少氣力，因為很難有人早階段打5盤而最終奪標，還記得前年我首次入決賽，第2圈已試過打到抽筋。」

17歲黃澤林伙法籍拍檔今爭冠

港將黃澤林則寫下歷史，他伙法籍球手Max Westphal，在青年組男雙單日連續兩場決勝盤「搶十」險勝，首度打入美網青年組男雙決賽，亦是香港此組別的大滿貫男將第一人，今早挑戰烏克蘭與保加利亞的8號種子拍檔。成年組男雙則由英美組合沙斯貝利及拉姆贏得合作以來第2項大滿貫錦標，沙斯貝利今晨亦會伙女將嘉捷爭混雙冠軍。

另外，棄戰美網的拿度宣布完成左腳治療，回西班牙休養，路透社報道他改用新療法，不需施手術。