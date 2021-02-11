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2021年9月12日星期日
12年來首披曼聯戰衣 費格遜主場見證正選 C朗回巢即起孖領魔大勝
熱刺吞水晶宮3蛋 阿仙奴開齋兼破入球荒
丹恩奴域絕殺 傑志慈善賽挫理文
皇馬迎班拿貝重建後初戰 基沙文回巢馬體會首擊征愛奴
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李振豪為空手道場補辦開張儀式 乘熱潮育新血
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【明報專訊】（請看附圖）
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