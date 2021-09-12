12年來首披曼聯戰衣 費格遜主場見證正選 C朗回巢即起孖領魔大勝

C朗在上月底落實重返曼聯，經過國際賽周後，球迷終見證這名36歲葡萄牙隊球星，重披紅魔球衣在奧脫福球場正選，亦是他相隔12年零118天再於英超上陣，打破第二度在英超上陣的最長相隔時間紀錄。其餘「擔正」還有兩大新兵華拉尼及查頓辛祖；改穿21號球衣的射手卡雲尼則因賽前受傷未列入大軍名單。C朗恩師費格遜及班主格拉沙家族均是座上客，球迷穿上印有C朗曼聯7號球衣助興，但有女權組織租用飛機懸掛橫額，寫上支持一名聲稱曾被C朗性侵的女性名字示威。

36歲218天 成英超第二老上陣球員

C朗首仗任正中鋒，以36歲零218天暫成今季英超第二年長上陣球員。C朗今仗很快入局，在前場一時移後參與組織進攻，一時游走兩邊與隊友配合，但在首10分鐘兩次禁區起腳未中龍，反而曼聯首兩次威脅攻門，是來自中堅華拉尼的角球頭槌，以及般奴費南迪斯的遠射僅柱邊出界。上半場形成攻防戰，紐卡素囤兵後場，但由快馬辛特麥斯明為首的多次反擊亦具威脅。C朗於38分鐘在右路殺入禁區數下插花後起腳，再次省中敵衛未能中龍，戰至上半場補時階段，終把握門將費迪活特文撲出格連活特的射門不遠，在門前第一時間補射打破僵局，在奧脫福球場展示招牌慶祝動作，為紅魔半場領先1：0。

施華建功 曼城小勝李城

英超南美兵解禁 今輪准上陣

紐卡素在56分鐘一次快速反擊，由右翼衛查維文基路後上攻門扳平，但6分鐘後左閘勞基梳爾策動反擊直線傳予C朗，這名36歲球星擺脫敵衛突破射門，射破費迪活特文「大細龍門」，梅開二度助紅魔再領先，加上般奴完場前勁射以及連格埋齋，終勝4：1。C朗踢足全場及以兩個入球完成回歸首仗，曼聯賽後4戰10分，在熱刺落敗及韋斯咸作客0：0悶和修咸頓後，以及車路士今晨賽前暫升榜首。

而11名英超球員早前拒絕國家隊徵召，一度被國際足協禁賽5天，但多個美洲國家隊昨撤回上訴，曼城昨晚有「森巴兵」加比爾捷西斯及艾達臣摩拉斯任正選，作客憑貝拿度施華補中，以1：0挫李斯特城。利物浦的巴西隊球員艾利臣比加、法賓奴泰華利斯和羅拔圖法明奴，亦可在今晚的聯賽及下周歐聯分組賽上陣；紅軍今仗對手列斯聯同樣有翼鋒拉芬夏比洛尼避過禁賽令。