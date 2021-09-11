李慧詩今戰個人爭先賽 女團爭先伙楊礎搖資格賽止步

曹星如相隔1年半首擊 16強落敗

李慧詩上月贏得東奧個人爭先賽銅牌，入境隔離及訓練後再戰全運，與楊礎搖在女團爭先賽資格賽以34.242秒完成兩圈，在12隊中排第10，未能晉級。擁有東奧中國隊代表鍾天使、鮑珊菊、郭裕芳的上海河南聯隊在此項奪金。上屆奪兩銅的「牛下女車神」，今午與楊礎搖及另一港將李海恩在個人爭先賽出戰，下周將轉戰凱林賽（又稱競輪賽）。昨日其他團體賽項目，梁嘉儒、伍柏亨、梁峻榮及高肇蔚在4公里男團追逐賽合力踩出4分04.249秒，較前年在亞洲賽創下的舊香港紀錄快1.359秒，但在13隊中只排第10。女子組的李思穎、梁寶儀、楊倩玉及逄瑤則以4分32.444秒，在13隊中排第9，同樣無緣今早的淘汰賽。

拳手曹星如則自去年3月參加東京奧運資格賽後再戰擂台，於男子57公斤級16強，面對名不經傳的煤礦體協代表王鑫炎，在首回合主要防守試探，之後兩回合進攻但未佔優，在5位裁判一致判決下落敗，未能爭取獎牌。

無綫直播全運開閉幕禮

另外，電視廣播有限公司（無綫電視）公布取得今屆全運播映權，將直播下周三的開幕禮及本月27日的閉幕禮，並每晚9時於無綫財經‧資訊台（85台）播放1小時全日比賽精華。