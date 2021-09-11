美網女單首演非種子決戰 18歲拉度簡露外圍賽連過9關 將成英國一姐

美網女單決賽 now636台、有線611/651台 明晨04：00直播

拉度簡露今屆首次在當地晚間時段比賽，早段需時適應，但連救7次破發分，加上全場只得17次無壓力犯錯，少17號種子莎嘉里近半，終直落兩盤6：1、6：4擊敗對方，賽後表示：「我知自己有能力打出這水平的網球，但無想過是可持續多過兩盤。」她自外圍賽起，9場比賽一盤不失，成為近44年來首位打入大滿貫決賽的英國女將，無論最後成績如何，世界排名都會由現時的150位，躍進至前50，取代師姐干達，在下周成為英國新一姐。

鬥加國19歲費蘭迪絲爭冠

合演22年來最年輕大滿貫決賽

日前度過19歲生日的費蘭迪絲，在另一場女單4強同樣多次解救破發分，失誤較少下，以7：6、4：6、6：4擊敗2號種子莎芭倫卡。連續4圈打足3盤，加上在女雙第3圈才出局，令這名加拿大球手累積比賽時間，較拉度簡露多近7小時，不過她表示這代表自己關鍵時刻也絕不手軟：「（比賽經驗）令我相信自己的能力，可以與頂級球員對戰3盤，而最後勝出。」

明晨的決賽亦會是自「細威」莎蓮娜威廉絲於1999年美網擊敗軒芝絲後，最年輕的大滿貫決賽對決。兩名新星的勝方，將成為公開賽年代第7名非種子冠軍，而她們在3年前曾在溫布頓錦標賽及法國公開賽青年組交手，各勝一次。

港將黃澤林男雙青年組闖8強

另外，港將黃澤林在美網青年組男雙伙法國拍檔Max Westphal，昨於次圈在搶10分的決勝盤贏10：3反勝，今晨8強會對另一對東道主組合。