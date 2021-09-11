阿仙奴迎諾域治演榜末大戰 誓破敵開齋避尷尬劣績

阿仙奴今季斥資1.5億鎊（約16億港元）招兵，卻換來開季三連敗兼零入球，若今晚再「食白果」，便是隊史首次開季4仗無斬獲。阿迪達賽前表示：「己隊季初受傷兵嚴重和新冠病毒疫情打擊，國際賽檔期後，現是時間重新開始，希望所有事情返回正軌。我們需要在球迷前勝出今仗，這是毫無藉口的。」阿仙奴今仗有中場格列沙加停賽，但拍檔湯馬士柏迪勢可復出坐鎮，新加盟的日本隊後衛富安健洋或可「地標」。

11英超美洲兵被罰停賽 紅軍首當其衝

早前有合共11名在英超效力的美洲球員拒返國踢世界盃外圍賽，被國際足協判罰涉事球員於球會級賽事停賽5日，當中對明晚才有比賽、有3名巴西國腳坐波監的「紅軍」利物浦影響最大，而作客李斯特城的曼城，也有巴西隊的加比爾捷西斯及艾達臣摩拉斯因此須避戰。

車路士鬥維拉或缺盧卡古

此外，車路士迎戰阿士東維拉時亦缺巴西國腳堤亞高施華，前鋒盧卡古則因傷上陣成疑，維拉則缺正於克羅地亞隔離的阿根廷兵達米安馬天尼斯及前鋒貝安迪亞。而榜首熱刺作客鄰會水晶宮時，亦有戰畢國際賽的阿根廷國腳盧施素、基斯甸羅美路，以及哥倫比亞隊的達雲臣山齊士正在隔離而缺陣。