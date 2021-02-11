C朗曼聯新戰衣供不應求 波衫舖老闆：兩周賣400件

比美斯PSG新衫銷量多4倍

季初英超字章缺貨前所未見

旺角波衫舖「Ball3shop」老闆阿樂透露，近兩周累計已有300至400件C朗曼聯球衣訂單：「我親手印了接近200至300件，大家都想買來着住睇C朗『回家』首戰，連部分過去少買波衫的球迷，都話要買返件留念。」阿樂從事波衫零售業11年，亦首次遇到曼聯球衣及英超字章在季初已供不應求：「現在歐聯都未開鑼，只踢了3場英超已周圍無貨，只能貴少少從外國返貨，亦印到香港波衫舖同業的英超字章都所剩無幾。現在要印阿仙奴或利物浦等其他波衫都未必有足夠英超字，除非字母不涉及Ronaldo和7號。」

阿樂本身是曼聯死忠，C朗曾傳加盟曼聯同市宿敵曼城時，他在波衫舖專頁發文稱「將不會有任何曼城C朗嘅產品發售」，對此他笑說：「如果C朗去曼城，我可能會一路印一路唔開心，感覺怪怪哋。」今夏兩大球王美斯及C朗先後轉會，刺激了波衫舖銷情，阿樂稱從中反映C朗返回曼聯比美斯加盟巴黎聖日耳門（PSG）更震撼：「過去一個月有百多件美斯PSG球衣預訂，C朗是300至400件。現在可能只是賣C朗和美斯的新波衫已足夠。」