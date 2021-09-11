C朗返魔福禍難料 進攻昇華防守非然 爭冠路滿疑問

曼聯vs.紐卡素 now621台 晚上22：00直播

其實老友的所謂金句於邏輯層面無甚辨證意義，講到尾還是獎盃論英雄，但放諸現實世界，難免勾起各種想法和感慨，尤其以曼聯在費爵爺交棒前後的差異之大，怎麼以往能把費查、奧沙、朴智星等無數二三線role player用得出神入化，領軍近卅載所收購的公認已成名球星大概兩隻手數得晒，近年卻連加利仔也只懂不斷指尚有多少個位置需要大牌。好了，如今C朗歸來，大家都說再無藉口了，惟恐怕一切沒那麼順理成章。

任中鋒攻力更全面立體

前場壓迫或不如隊友積極

當然，C朗的能力始終擺在面前。看看去季後期當Martial（安東尼馬迪爾）受傷，箭頭焗用卡雲尼用到鈍，左翼拉舒福特亦狀態急跌，令蘇斯克查無從變陣，是以儘管C朗從不在組軍計劃，卻總算有買貴（計埋薪金好貴）冇買錯；再者卡雲尼倘離開禁區即幾乎毫無作用，以C朗任中鋒肯定更有利前線各人瞬間換位擾亂敵衛。簡言之，撇開爭位踢所構成的軍心隱患，紅魔的進攻得到昇華無疑，更趨立體、入球把握更佳。可是，問題在於失去控球的防守時段。

提及卡雲尼遠離禁區廢武功，偏偏他很多時候身處後場，為的乃追纏對手、幫手塞位，哪怕常使隊友也混淆、影響隊形結構，總體仍屬勤有功，以C朗的習性和體能自難效法。甚至基本的前場壓迫，平心而論，C朗於祖雲達斯已遠比在皇家馬德里做得多，惟相比之下，無論以卡雲尼、格連活特或福仔掛帥，均可做到耐心遮線、被打穿立即急奔回防，不像C朗動輒第一下反搶不成便儲氣。

與辛祖融入需時 劊子手人選未明

迎紐卡素亮相「無得輸」

蘇B表明今天迎擊紐卡素一定會用C朗，那只好通過比賽驗證逼搶的貫徹程度，但未來間歇出現缺口也屬合理預期。上仗險勝狼隊已響警號，中場拉後普巴伙拍費特，被反擊弄至風聲鶴唳；忽然引入華拉尼亦不太符合傳統智慧，就算念及連迪路夫的背傷，畢竟防線需時建立默契及摸清補位、用球等慣常模式，數周至數月內混亂屬必然。若一下子還要把C朗及辛祖融入攻守，奉勸蘇B暫時都係唔好搞咁多，多想想如何分配般奴費南迪斯的體力捱足全季更上算。需知道得個跑字的連格可非十號良才，置身目前紅魔軍中，僅適用於特定環境，譬如領先時加強防守、遇強隊強化逼搶等。

涉及般奴的另一想像為劊子手順序，在球會爭贏同胞C朗，隨時波及對方於葡軍的地位。也許柏高確實諗多咗，但般奴上屆唯一宴客，正是對着紐卡素，當日把關的卡爾達路剛好今天可望復出，如劇情重演，大抵蘇B要準備有說話聽。他該慶幸「喜鵲」尚有哥林威爾遜與賴恩費沙倦勤，阿米朗或遭外部勢力禁賽則與費特同病相憐打個和，曼聯贏唔到的話，可以留力下季了。

作者簡介：球癡一名，尤愛荷蘭全能足球。周末最愛看看書，呷一口威士忌，然後開着電視等睇波。

文：蘇柏高