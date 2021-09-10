三獅零換人 和波斷連勝 羅拔仔助攻為波蘭破蛋 修夫基堅稱控制戰局

卡尼累計41球睇齊奧雲

英軍4分優勢I組續居首

英格蘭隊此役更換上場世盃外大勝安道爾隊的正選陣容，於72分鐘始由箭頭哈利卡尼射入遠程炮。波蘭隊前鋒羅拔利雲度夫斯基於補時階段，傳中予中場施文斯基勁頂破網扳平完場。英軍在I組6戰5勝1和得16分，阿爾巴尼亞隊在主場以5：0大勝聖馬力諾隊後，以4分落後三獅居次，得11分的波蘭隊跌落第3。

英軍自1996年歐洲國家盃4強被德國隊淘汰後，首次沒有換人，修夫基被批評是導致英軍失分原因之一，他說：「我們表現不錯，球員後備上陣不代表會有好表現。己隊下半場控制戰局，為什麼要破壞它？若要抨擊，應是己隊創造的致命埋門，以及球員在敵軍禁區內人數不夠多。」此外，第64次為英軍披甲的哈利卡尼已取得41個國際賽入球，趕過名宿奧雲成為隊史第5射手，暫以12球落留後隊史「入球王」朗尼。

意軍5蛋贈立陶宛返勝軌

歐洲國家盃冠軍意大利隊在C組迎戰立陶宛隊一役，主隊有費達歷高基艾沙、恩斯治尼及馬高華拉堤等多名主將返回所屬球會，仍憑21歲前鋒摩斯堅恩入兩球、同齡的拉斯柏度尼和後衛迪羅倫素各建一功，以及對方中場烏古斯擺烏龍，以5球大勝，取得約兩個月前在歐國盃4強淘汰西班牙隊後首勝。

意軍教練文仙尼說：「我們藉年輕球員取勝是重要的，他們的表現很好。」堅恩取得兩年半以來首個國際賽入球，文帥稱讚對方和拉斯柏度尼「前途光明」。意軍賽後6戰得14分，以6分超前4戰得8分的次席球隊瑞士。B組的西班牙隊有中場柏保路科奴斯及費倫托利斯，先後在上、下半場「士哥」，作客以2：0挫科索沃隊，賽後6戰得13分，領前少踢兩場的次席瑞典隊4分，後者同日令人意外地以1：2敗走希臘隊。