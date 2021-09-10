傳西蒙斯堅拒留效 76人勢蝕讓放人

拒改善外投 稱身價跌非個人責任

25歲的澳洲籍球星賓西蒙斯，2016年以選秀狀元身分加盟76人，效力5年來雖成領軍人物之一，惟外投能力一直備受質疑，上屆季後賽不但未有3分球進帳，罰球命中率更只有62.1%，間接導致球隊在東岸次圈出局。今夏外界原本預期西蒙斯苦練投籃，但據指他對此抗拒，更向會方申請離隊，並表明將拒絕歸隊操練。

不過，76人雖被迫將西蒙斯放上談判桌，但他前年續下一紙平均年薪逾3550萬美元（約2.76億港元）的5年頂薪合約，成為交易一大障礙。據報會方近期仍極力挽留，但被告知去意已決，西蒙斯更稱轉會價值下降並非其個人責任，這亦意味76人勢「蝕讓」放人，務求盡快落實班底備戰10月的新球季。

禾爾歡迎周琦投旗下球會

另外，侯斯頓火箭球星禾爾昨於社交網歡迎中國隊球星周琦，加盟其有份擔任班主的澳洲NBL球隊東南墨爾本鳳凰。該名25歲中鋒2017至18年效力火箭，其後返中國CBA效力，惟早前拒與新疆伊力特續約並表明罷賽，終在前日落實新東家。