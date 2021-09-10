18歲英小花首闖美網4強 改行程「幸福煩惱」

拉度簡露面對11號種子賓絲，是她首次與世界排名前40位的球手對碰。然而這名羅馬尼亞與中國混血兒多次利用反手抽擊優勢，令賓絲處於下風，僅花81分鐘便以6：3及6：4取勝，晉級過程續一盤不失。世界排名150位的拉度簡露，從外圍賽起步晉級4強創美網先河，按四大滿貫計則是史上第4人。在美網史上僅兩名世界排名100以外的球手曾晉4強，分別是名宿金夫人及在2009年封后的比利時籍名將「阿金」克莉絲達絲。

佐高域惡鬥薩維利夫爭入男單決賽

拉度簡露將在4強面對淘汰彼絲高娃的莎嘉里，距大滿貫冠軍餘兩仗，有望成為自男將梅利後，9年來首名英籍大滿貫得主，她卻笑言面對「幸福煩惱」：「出發前預訂的機票是在外圍賽後，沒想到會晉4強，當然這是開心事。」而力爭金滿貫的世界一哥佐高域，在男單8強面對今屆溫網決賽意籍對手貝列天尼，首盤雖以5：7落敗，但其後連贏3盤反勝，4強惡鬥4號種子阿歷山大薩維利夫。