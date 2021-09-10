李慧詩領後輩全運爭金 曹星如重返擂台出擊「神秘對手」

李慧詩以老帶新先戰團體爭先賽

一個月前剛在東京奧運掛銅謝幕，「牛下女車神」李慧詩已轉抵下一戰場，準備今早亮相運團體爭先賽。然而有別東奧征途專注衝牌，她帶着兩名全運新丁楊礎搖與程嬿珊同行，爭勝之餘更要肩負以老帶新重任。陝西全運場地單車賽選址河南省洛陽市，李慧詩與東奧戰友李海恩上月飛抵上海，隔離21天再轉抵賽場備戰一周，今早與楊礎搖之間三選二出戰女團爭先賽，力爭踩進首輪及下午展開的決賽。

不過，東奧冠軍人馬鍾天使及鮑珊菊雖屬不同省隊，但來自上海的鍾天使與河南隊的鮑珊菊及郭裕芳聯隊，港隊3名女將衝金機會極大。李慧詩真正衝牌任務為個人項目，今早藉團體賽寓賽於操後，明午轉戰爭先賽200米資格賽，至下周二再衝擊凱林賽（又稱競輪賽），力求突破上屆兩銅佳績。同樣戰畢東奧的麥迪遜組合梁寶儀及逄瑤，今早亦會在女團追逐賽力爭佳績。上屆全能賽封王的梁峻榮，則伙高肇蔚領軍出戰男團追逐賽。

難測對手實力 星如靈活步法迎敵

至於從香港出發的拳擊星將曹星如，在深圳隔離14天後到龍崗閉關復操7天，日前抽籤得知免戰首輪後，昨續於榆林賽場適應，準備今午出戰山東的煤礦體協代表王鑫炎，爭入男子57公斤級8強。曹星如過去在職業擂台保持22場全勝，但不敗拳王回到業餘擂台經歷東奧資格賽失利，再重新振作為全運準備。今午迎來近一年半來首場賽事，他既要克服隔離後恢復的考驗，更面對難測對手實力的困境。他與隨行教練伍浩文嘗試在網絡「起底」，連日來卻遍尋不獲，伍浩文稱只能靠觀看其他中國選手片段，大概掌握他們的風格。

拳擊項目不設銅牌賽，從16強起的曹星如距獎牌只需兩勝，但伍浩文稱師徒二人未敢放鬆：「我們會以平常心看待今次比賽，希望星如盡快重拾比賽感覺，3回合體力分配亦是關鍵，需留意步法靈活度及頭部移動，爭取以更多攻勢搶分。」棒球隊昨日則出戰壓軸一輪分組賽，惟再以1：9不敵主場的陝西隊，四連敗未能出線名次賽。賽前篤定無緣4強的羽毛球男隊，晚上續戰最後一場男團分組賽，但面對湖南隊再以場數1：3落敗，將轉戰名次賽。而港隊昨公布攀石男將歐智鋒為開幕禮持旗手，下周三晚上領代表團亮相。

（全運消息）