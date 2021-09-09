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2021年9月9日星期四
零中龍兼23年對賽不勝 李鐵為排陣辯護 國足負日本認差距大
法國挫芬蘭返勝軌 基沙文起孖成隊史第3神射手
加國少女續寫美網傳奇 19歲首闖4強 平舒娃紀錄靠信自己
16歲港女足新星陳頌文赴英試腳成功
8將不獲英超球會放行 巴西隊引FIFA條例禁賽5天
周琦減薪外闖 戰NBL簽約兩年
體壇快訊：霍啟剛倡設文體旅遊局
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【明報專訊】（請看附圖）
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