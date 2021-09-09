加國少女續寫美網傳奇 19歲首闖4強 平舒娃紀錄靠信自己

屢當巨人殺手 笑稱全靠楓糖

莉拉費蘭迪絲先以6：3響頭炮，5號種子、烏克蘭籍名將絲慧杜蓮娜緊接以6：3扳平，雙方在決勝盤激戰至搶七，終由年輕7歲的費蘭迪絲以7：6奠勝。她自第3圈起連挫大坂直美及姬爾芭，上仗取勝後被問及成功之道，笑說全靠愛吃楓糖。淘汰絲慧杜蓮娜後，這個「左手將」成為自俄籍退役名將舒拉寶娃後，2005年來最年輕的美網女單4強人馬。

鬥莎芭倫卡爭決賽席位

世界排名73位的她連續3場苦戰3盤，這次再談及取勝關鍵時說：「無論贏或輸，我都對自己說信任自己的打法。不過，老實說我很緊張，難以形容當下感受，只緊記要努力執行教練所說。」莉拉費蘭迪絲父親兼任教練，但今次大滿貫未有親自督師，將繼續在家鄉遙控助女兒與2號種子、白俄羅斯籍球手莎芭倫卡爭入決賽。

費蘭迪絲的21歲同胞艾利亞施米，亦在男單8強先贏首盤，次盤領先之際，18歲西班牙籍對手艾卡拉斯因傷退賽，將在4強惡鬥2號種子、丹尼麥維迪夫。