零中龍兼23年對賽不勝 李鐵為排陣辯護 國足負日本認差距大

世界盃亞洲區外圍賽第3圈昨完成次輪賽事，國足排出532陣式主守，但主將張琳芃開賽一次解圍後倒地離場，據報腰間盤和脊椎韌帶受傷。日本隊中堅富安健洋及翼鋒久保建英兩大主力復任正選，半場先後有久保及大迫勇也攻門中柱，到40分鐘終憑大迫力壓蔣光太破網，下半場維持1：0勝果，自上仗不敵阿曼隊後反底。

國足入籍兵洛國富及阿蘭近兩場先列後備，球隊昨仗表現在兩人入替後始有起色，仍繼上仗吞澳洲隊3蛋後再次無攻門中目標。中國傳媒亦對前一仗表現不俗的韋世豪落選大軍而感意外，稱這名鋒將非因傷缺陣。質疑聲指向兩周前才簽5年合約坐正主帥的名宿李鐵，他承認實力有差距，球員已執行到戰術要求，又為用人布陣解釋：「中國隊內沒有主力替補之分，我只會根據比賽狀態和要求來決定誰上場。今天無論主力、替補都非常努力，我對球員的拼勁很滿意。」

對手多人旅歐 武磊：正視差距

中超下半季預計到12月才開始，中國隊大軍昨轉抵阿聯酋，備戰下月在中立場對越南隊及作客沙特阿拉伯隊。外流的射手武磊則返回愛斯賓奴，預計4周後不會在西甲隨隊鬥皇家馬德里。他昨上載照片，表示在卡塔爾的機場偶遇多名日本隊外流球員：「在我旁邊，日本隊幾乎全隊準備返回歐洲球會，真的很感觸！我們和亞洲強隊的差距確實很大，正視差距！絕不虛度每一天！」

表現遜期望 森保一留歐考察

日本隊今期大軍有16名旅歐球員，但表現遠遜外間期望。對於被指對中國隊贏得少，中場柴崎岳稱球隊為了減少誤傳導致攻守交換，放棄不少突擊機會。日本隊是役有近况大勇的古橋亨梧受傷，另一翼鋒伊東純也下場作客沙特亦要停賽，但料南野拓實、淺野拓磨等可歸隊。主帥森保一因日本入境隔離問題，未來一個月留歐考察球員，後起之秀如三笘薰、奧川雅也都有機會下月首次代表大國腳。