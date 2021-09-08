英華裔少女揚威美網 高考豐收再征大滿貫 外圍賽起步闖8強

羅傑絲在第3圈淘汰世界一姐巴迪，但拉度簡露昨未受其發球威脅，僅花66分鐘便連贏6：2、6：1。拉度簡露在3年前開始職業球手生涯，但只能參加次一級的ITF比賽，直至6月的諾定咸公開賽，才首戰WTA巡迴賽，再於溫布頓錦標賽殺入16強，今屆美網次圈曾擊敗中國首席球手張帥，她當時提到因為成長背景，能以對方母語溝通：「我們賽後交談了一段時間，我不會看或寫中文，但在家中想說一些不想父親知的事時，都是用普通話，算是說得不錯。」

學業出眾 獲看好闖世界前十奪貫

拉度簡露出戰溫網前，世界排名在300以外，但連串好成績，為她鎖定下周美網後首闖前百。她在出征美國前，收穫高考數學科A*以及經濟科A的佳績，今屆美網亦如學業成績般搶眼。斯洛伐克籍退役女單名將、現任球評家的軒杜高娃，認為她比年輕1歲的嘉奧芙打法更全面，打入世界前十及贏大滿貫指日可待。瑞典籍前世界一哥韋蘭特亦說：「我看不到很多弱點，她的發球與反手都很好，再加強正手便會成為頂級球手。在紐約的大看台觀眾前，她也能沉着應戰。」拉度簡露在溫網16強，是唯一反手得分較多的女球手，在美網即使正手抽擊增加，但主要仍以反手打角度製造機會。

莎嘉里過關 鏖戰3.5小時創紀錄

拉度簡露冒起也得益於運氣，其首圈對手原本是澳洲公開賽亞軍巴拉迪，但對方因傷休季。18歲的她因此出戰兩項大滿貫至今未遇種子球手，明日鬥11號種子賓絲成為真正考驗。賓絲昨以7：6、6：3擊敗7號種子施維雅達，而希臘籍球手莎嘉里與加籍前冠軍安祖絲古壓軸激戰3.5小時至當地凌晨才分勝負，創下賽事紀錄，最終莎嘉里以6：7、7：6、6：3反勝，明早與4號種子彼絲高娃爭入4強。