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2021年9月8日星期三
羅拔仔誓領波蘭雪恥 迎三獅復出攻堅 修夫基：危險人物不止一人
巴西官員塞車誤行程 未及阻止南美大戰
韓國挫黎巴嫩 世盃外開齋
曹星如抽上籤周五征全運 網球一姐張瑋桓失牌
C朗返曼聯首戰或後備上陣
比利切除腫瘤否認病重
阿古路暗批巴塞訓練不及曼城
電視精選
英華裔少女揚威美網 高考豐收再征大滿貫 外圍賽起步闖8強
佐高域美網反勝闖8強 距利華金滿貫紀錄僅餘3仗
南區逆市簽10將 鄭兆聰回巢助爭前四
體壇快訊：漢友銀牌復賽首戰擒鷹
電視精選
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【明報專訊】（請看附圖）
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