曹星如抽上籤周五征全運 網球一姐張瑋桓失牌

相隔年半返擂台 一波三折抵陝西

陝西全運下周三才揭幕，但多支不同項目港隊已踏上征途，拳擊「神奇小子」曹星如將出戰57公斤級別，抽籤結果昨午出爐。他免戰今日展開的首輪後，將在周五對陣煤礦體協代表王鑫炎，迎來一年半以來首場賽事。東京奧運資格因疫情提早截止，曹星如失落入場券後隨即為陝西全運備戰。他昨早才抵達西安榆林，透露過程一波三折：「我們來到西安已是晚上8時，又因健康碼未轉為綠色，經協調後才能乘車出發榆林，抵埗再完成檢測已是早上6時。」

網球隊完成全運 港羽男團爭連勝出線

隨隊教練伍浩文慶幸，抽籤結果算是不俗：「星如不用打第一輪，周五才上場，抽籤結果算是不錯，因為首仗不用對上種子拳手，晉級機會不錯。」16強對手王鑫炎年初在全國賽兼全運資格賽獲第5名，曹星如表示將盡力而戰。

拳擊項目今日開賽前，網球港將昨日已戰畢全運。世界排名493位的港隊一姐張瑋桓成為唯一打入女單8強的代表，她面對世界排名148位的四川隊代表王雅繁，首盤以6：4拔頭籌，惟連輸5：7及0：6落敗，與獎牌擦身而過。她承認經驗不及對手，但已滿意發揮：「對手大賽經驗豐富，世界排名亦遠勝於我，今仗已是超水準發揮，希望之後再改善技術，明年亞運為大家帶來好成績。」

羽毛球隊昨日則續戰男子團體分組賽，主力李卓耀、男雙組合柯展聰/鍾瀚霖，以及男單小將陳延澤，合力以場數3：0輕取遼寧隊，取得今屆首勝，餘下兩仗面對江西隊及湖南隊若全勝，仍有望躋身4強。