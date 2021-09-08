羅拔仔誓領波蘭雪恥 迎三獅復出攻堅 修夫基：危險人物不止一人

波蘭vs.英格蘭 有線601/661台 明晨02：45直播

英格蘭隊延續歐洲國家盃獲得亞軍的勇態，在世盃外連續兩場以4：0大勝匈牙利隊和安道爾隊，於I組以五連捷得15分領前，未計今晨賽果，與F組丹麥隊是世盃外全勝球隊。然而波蘭隊並不示弱，以3勝1和1負得10分排第2，入18球更比英軍多1球，而後者世盃外的唯一失球，正是首循環主場以2：1險勝波蘭隊，至於該仗因傷缺陣的羅拔利雲度夫斯基，明晨勢在主場領軍復仇。

三獅輪換備戰 卡尼史達寧復出

事實是「羅拔仔」近况的勇態幾乎無出其右，撇開拜仁慕尼黑在季前友賽拿玻里「食白果」，這名33歲前鋒近期共為拜仁及波蘭隊上陣8次獨取13球，連國家隊的葡籍教練保羅蘇沙亦承認，沒有羅拔仔壓陣的波蘭隊實力是不一樣的，英軍主帥修夫基則說：「即使利雲度夫斯基無緣首循環，但波蘭隊當日的表現仍不錯。我們只能至末段才攻入奠勝一球，所以今次是備戰波蘭隊，而非只為某球員做準備。但我們非常尊重他，因為他確具威力。」

英軍上仗在輪換正選陣球員下大勝安道爾隊，此役勢有攻擊球員哈利卡尼、史達寧、中場迪格蘭賴斯及中堅哈利馬古尼等復出，而後衛泰朗明斯的停賽影響不大。據報若修夫基採用3名守將的話，便會棄用右閘基爾獲加，改由捷比亞或列斯占士任右翼衛。英格蘭隊與波蘭隊歷來交手20次，只曾在1973年的世盃外作客落敗1次。

意軍迎立陶宛缺華拉堤柏歷堅尼

另外，C組一哥意大利隊日前刷新連續36仗不敗紀錄，明晨迎戰包尾的立陶宛隊前，據報中場巴黎聖日耳門的馬高華拉堤及羅馬的羅倫素柏歷堅尼，已同因狀態不足退隊。B組榜首的西班牙隊作客科索沃隊前，有守將曼城的拿樸迪及華倫西亞的荷西加耶受傷，令教頭安歷基急召熱刺後衛利古朗入隊。這場世盃外後，西班牙隊和意大利隊將在10月6日的歐洲國家聯賽4強賽交鋒。而J組的德國隊為保榜首之位，明晨作客冰島隊時誓取3分，事關只少他們兩分的次席阿美尼亞隊，迎戰弱旅列支敦士登的勝算甚高。