體壇快訊：張瑋桓全運女單晉8強

31歲丁寧退役北大進修

中國乒乓女隊隊長丁寧昨宣布退役，並入讀北京大學體育碩士課程。31歲的她於2005年起入選國家隊，4年後首次成為世界冠軍，在2016年里約熱內盧奧運擊敗隊友李曉霞，贏得女單金牌，成為第6位包攬奧運、世界賽、世界盃及全運金牌的球手，但近兩年疫情下漸淡出球隊，亦沒報名參加全運。

保達斯下季投愛快羅密歐

世界一級方程式（F1）車手保達斯，昨宣布下季轉投愛快羅密歐車隊，結束5年平治生涯。這名32歲芬蘭籍名將於2017年由威廉士加盟平治，過去4季兩次取得全年總亞軍，僅次隊友咸美頓。外界料明年其平治空缺，將由現效力威廉士的23歲英籍新星羅素取代。

簡特利贏聯邦盃奪1.16億

職業高爾夫球（PGA）美巡賽昨煞科，上周贏出寶馬公開賽的美國球手簡特利（Patrick Cantlay），在壓軸的巡迴錦標賽守住優勢，昨以1桿險勝世界一哥拉姆，首次揚威每季尾一連3站的聯邦盃季後賽，奪1500萬美元（約1.16億港元）獎金。簡特利今季曾在6月贏得俄亥俄紀念賽，世界排名升至生涯新高的第4。