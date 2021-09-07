18歲「新拿度」闖美網8強 締公開賽里程碑

兩名「千禧後」小將昨於美國網球公開賽打出驚喜，18歲西班牙籍「新拿度」卡路士艾卡拉斯，在16強以盤數3：2力克德國的高祖斯克，成為這項賽事於1963年成為公開賽年代以來，最年輕的男單8強分子。至於昨度過19歲生日的加拿大籍女將莉拉費蘭迪絲，繼32強擊敗世界第3的大坂直美後，昨於16強淘汰33歲的前世界一姐姬爾芭，續當「巨人殺手」。

19歲加國女將連退大坂姬爾芭闖8強

世界排名55位的「新拿度」卡路士艾卡拉斯，雖然是右手握拍，但跑動靈活反應快，且擅長底線的打法，均與前輩拿度相似。這名18歲小將在32強擊退世界排名第3的特薛斯柏斯後，昨面對32歲德籍老將高祖斯克，雖在第1及3盤同樣輸5：7而兩度落後，但後勁凌厲下以盤數3：2反勝晉級，將與加拿大的12號種子艾利亞施米爭入4強。而他亦成為美網由1968年踏入公開賽年代以來，最年輕的8強球手。他表示：「殺入8強是我始料未及的，有夢想成真的感覺！」而他又自覺狀態很好，冀延續神奇之旅。而世界二哥的俄籍好手麥維迪夫，則在另一場16強直落3盤淘汰英國的伊雲斯過關。

女單16強方面，身為拿度青訓學院重點新人之一的19歲加籍小將莉拉費蘭迪絲，繼上輪以盤數2：1反勝日籍名將大坂直美後，昨再以同樣盤數力克德國的前世界一姐姬爾芭，將與昨擊敗前一姐夏納的烏克蘭名將絲慧杜蓮娜爭入4強。