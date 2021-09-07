中日交鋒爭響頭炮 國足勢冒險變陣 兩軍主帥陷生死戰

中國vs.日本 晚上23：00開賽

日本隊上周四在世盃外B組首仗，主場爆大冷遭被視為此組最弱的阿曼隊絕殺，國足其後在多哈亦吞澳洲隊3蛋，兩哀兵今晚碰頭誓爭取避過兩連敗，《東京體育報》更相信，此役森保一及合約至2026年才屆滿的李鐵將「兩個只能活一個」。內地傳媒指壓力在亞洲「一哥」日本隊身上，並引述國足領隊張賀之言，指眾國腳上場吞敗後並沒垂頭喪氣，備戰日本隊亦非始於上仗之後，而是早在上一圈世盃外結束後已展開「跟蹤」，當中包括研究日本隊近年的戰術打法和所有國腳的情况。

內媒料李鐵改踢3中堅陣式

據內地傳媒《新浪體育》報道，國足前晚已在比賽場地訓練逾1小時，其間得悉對陣日本隊時，或放棄練了1年多的4守衛陣式，改以3中堅，實行穩守突擊。惟內媒質疑這方面的備戰時間太短，國足未必能迅速磨合成型，故此認為是次改變無異是一次冒險。

富安歸隊伙吉田 阿道或成日本奇兵

日本隊上周五已抵埗多哈，此行已缺訓練期間受傷的利物浦進攻中場南野拓實，森保一已補選法乙榜首圖盧茲的安拿胡阿道，這名今夏才由日職赴歐的25歲混血前鋒，已為新東家上陣6次入兩球，而其國際賽披甲兩次獨取3球亦具說服力，今仗或有機會擔任後備奇兵。至於上周中因加盟阿仙奴而導致無緣對阿曼的中堅富安健洋，賽前揚言會盡力協助國家隊重上勝軌；隊長吉田麻也則提醒隊友在比賽節奏及配合方面做得好些，而且須提升強度。

韓國迎黎巴嫩 孫興慜：會更自私

同組越南隊的國內傳媒相信，「面對弱小的中國」，此仗是「藍武士減壓之戰」。越南隊今晚在主場挑戰澳洲隊，後者有翼鋒馬田保爾因傷上陣，同日另一仗是阿曼迎戰沙特阿拉伯。A組方面，首仗與伊拉克隊互交白卷的韓國隊，續在主場出擊遇黎巴嫩隊，箭頭孫興慜透露，今役定會減少為隊友製造埋門機會，在攻門方面會「自私」一點。

（世界盃外圍賽）