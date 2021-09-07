祖雲無懼失C朗 亞太區總經理：輝煌歷史續向前

在港辦獎盃展覽 盼展足球以外產業

祖雲達斯亞太區辦公室董事總經理Federico Palomba昨接受本報訪問時稱，C朗過去3年為球會上下帶來美好旅程，但現是時候需要改變前進：「祖雲達斯歷史上有很多球星效力過，巴治奧、迪比亞路、施丹、尼維特、派路、保方等。球星往來就是足球一部分，但祖雲不會受打擊，仍然會繼續爭標。」

祖雲於2016年夏天曾訪港友賽南華，Federico稱疫情下令這支意甲老牌球會未能訪港，透過今次展覽盼讓球迷看到球會另一面：「我們目標不只是一間球會，而是成為品牌，也有時裝設計等產業。」

首出席港商業活動 丹恩奴域：傳統10號已逝

上季港超足球先生丹恩奴域昨聯同3名港腳安永佳、梁冠聰及謝德謙參觀祖雲展覽，是這名40歲黑山前國腳來港大半年首出席商業活動。祖雲過去有伊巴謙莫域及黑山隊名宿胡仙歷效力，綽號「黑山伊巴」的丹恩奴域在展覽看到巴治奧的祖雲球衣時，即拿出手機拍照讚好，慨嘆這年代的技術足球已消逝：「像巴治奧和迪比亞路這類10號球員已不存在，這類足球已經逝去。」

「祖雲達斯體驗」展昨起至下月3日於銅鑼灣時代廣場舉行，展出由祖雲博物館借出的歐聯及意甲等冠軍獎盃、重現主場的更衣室一角，並在商場開設期間限定店發售球衣及球會時裝等。