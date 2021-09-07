意軍36戰不敗寫世界紀錄 悶和瑞士出線未明朗

領先瑞士4分居首 次循環成出線關鍵

意軍自2018年9月首屆歐洲國家聯賽不敵葡萄牙隊後，36場取29勝7和，打破與巴西隊（1993至96年）及西班牙隊（2007至09年）共同保持的男子國際賽不敗紀錄，但連同歐洲國家盃最後兩場12碼險勝，已法定時間四連和。主帥文仙尼帶隊接近4年以來，僅第3次未能入球，賽後承認對手瑞士在世盃外C組踢少兩場，只落後4分，11月次循環對賽成直接出線決賽周的關鍵。

在佐真奴宴客前，意軍昨仗亦有恩莫比尼及杜文尼高貝拉迪單刀下攻門被擋，多份意大利體育報章都指紀錄未能掩蓋球隊屢屢失機，文仙尼賽後稱與上仗賽和保加利亞隊的感覺一樣：「球員都有疲態，（後日主場迎戰立陶宛隊）一定會輪換。」

巴利戴帽 威爾斯險勝續爭次名

B組的西班牙隊主場4：0大勝格魯吉亞隊，1分反超本周輪空後踢少兩場的瑞典隊惟左閘荷西加耶入球後傷出，「狂牛」昨補選熱刺的利古朗，備戰後日對科索沃一戰。世界第一的比利時隊在E組主場贈捷克隊3蛋，正選開紀錄的前鋒盧卡古第100次國際賽上陣。同組的威爾斯隊有隊長加里夫巴利連中三元，作客絕殺白俄羅斯隊，爭次名佔優。I組5戰全勝的英格蘭隊及重奪J組榜首位置的德國隊，則各有連格及卻奧斯破國際賽入球荒。