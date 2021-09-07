南美大戰腰斬成鬧劇 阿根廷4將疑違防疫 巴西衛生部門入場逐客

阿根廷隊今次國際賽期，徵召了4名英超球員，門將達米安馬天尼斯、中場盧施素及基斯甸羅美路是役更正選披甲。不過，這場南美大戰開賽6分鐘後，巴西衛生部門及警方突然介入，阿根廷其後拉隊退回更衣室，據報拒絕在缺少4名球員下復賽，比賽最終腰斬。FIFA在3日內會作裁決及後續安排，有傳媒則引述委內瑞拉籍球證的報告記錄：「聖保羅省衛生部門表示，馬天尼斯、盧施素、貝安迪亞及羅美路未接受隔離，球賽不能繼續，令到球賽中止。」阿根廷大軍昨已返抵本國，但馬天尼斯及貝安迪亞按球會阿士東維拉與國家隊的協議，暫赴克羅地亞作自主訓練保持狀態；效力熱刺的盧施素與羅美路則繼續留隊，備戰對玻利維亞隊的比賽。

阿國足協否認違規 美斯質疑介入時機

巴西當局規定，曾於14日內逗留英國的訪客，入境巴西須先隔離14天。賽事腰斬後，巴西衛生監管局主席發聲明，指控阿根廷隊有人提供虛假入境資料才作出行動。有巴西傳媒稱，阿根廷足總沒事前申請檢疫豁免，或要承擔後果。阿根廷足總則指大軍完全跟從南美足協檢疫要求，否認違規。阿根廷隊長美斯在與巴西政府人員交涉期間，亦曾被拍攝到說：「我們已入境巴西3日，是等待開賽才行動嗎？為何賽前或球隊在酒店時不說呢？現在全世界都在看。」巴西足總方面亦對事件感到意外，質疑當局介入的時機。

兩軍或同遭處分 賽程積壓復賽成疑

後續安排方面，FIFA現時可判其中一方未能令比賽繼續進行，以0：3落敗，不滿判決者可向總部設於瑞士的CAS上訴。有指巴西未能跟從南美足協協議辦賽，與離場的阿根廷隊都有機會承擔惡果。若比賽被視為受外力影響腰斬，判重賽的話，南美足協要處理賽程積壓的問題，特別是今年3月兩輪比賽延期後，至南美世盃外明年3月完結前，都無賽期可供補賽。

幾內亞政變 主場鬥摩洛哥取消

非洲區外圍賽同樣有比賽取消，幾內亞政變令該國主場對摩洛哥隊的次圈I組賽事延期。摩軍一度被困首都科納克里的酒店，主帥夏利荷錫表示全日都聽到槍聲。客軍及球證等最終獲護送下離開，主隊中場拿比基達則獲所屬球會利物浦昨晚報平安。

（世界盃外圍賽）