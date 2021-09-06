法國連和 出線響警號 連同歐國盃5仗不勝 下仗鬥芬蘭關鍵

逼和烏國 馬迪爾5年首國際賽入球

基利安麥巴比日前因小腿受傷退隊，法國隊昨仗改以安東尼馬迪爾掛帥，伙拍基沙文及翼鋒京士利高文攻堅，卻被烏克蘭隊中場沙柏倫高，於完半場前取得首個國際賽入球。馬迪爾在50分鐘扳平，亦是這名曼聯前鋒相隔5年再度在國際賽建功，取得個人第2個國際賽入球，最終兩軍各一言和。

法國隊上場世盃外D組作客打和波斯尼亞隊，加上今夏在歐國盃16強及兩場分組賽和波在內，已告五連和，暫多主場以1：0勝哈薩克隊的芬蘭隊4分，惟後者少踢兩場，下仗作客法國隊勢對出線具決定性。法國隊教練迪甘斯說：「此役未能達標全取3分，球隊連續作賽是毫不容易的，但這不能是失分藉口。現時情况或不及賽前好，但也不至於太糟糕。」

荷蘭大勝黑山 尹戈爾回巢領軍首勝

荷蘭隊上場G組作客打和挪威隊，昨憑迪比上、下半場梅開二度，隊長中場韋拿杜姆於70分鐘建功，以及翼鋒加普在76分鐘在國際賽開齋，以4：0擊退黑山隊，賽後5戰得10分排次席，與第3的挪威隊同分，後者中鋒艾寧夏蘭特先拔頭籌下，以2：0輕取拉脫維亞隊凱旋。荷蘭隊的70歲名帥尹戈爾領軍兩次首響勝鼓，賽後稱讚迪比「表現精彩，無疑是此役最佳球員」；事實是迪比開季後大勇，已為「橙軍」及巴塞隆拿各入兩球。尹戈爾又憧憬下場迎戰暫多1分的土耳其隊：「勝出的話，我們便可處於理想的出線位置。」土耳其隊作客直布羅陀隊有查漢奴古「士哥」，以3：0大捷。

此外，A組塞爾維亞隊主場以4：1大勝末段少踢1人的盧森堡隊，反壓同是4戰得10分的葡萄牙隊升上榜首，葡軍在基斯坦奴朗拿度（C朗）等多名主力避戰下，仍藉般奴費南迪斯射入12碼埋齋，在中立場舉行的友賽以3：1輕取兩人領紅的卡塔爾隊。

（世界盃外圍賽）