阿富汗兩將任閉幕持旗手揮別殘奧

主題顯共融 巴黎下屆接棒

東京兩奧共848宗相關染疫

今屆殘奧決出1668面獎牌，閉幕禮主題為「前進：和諧的雜音」，意指融入差異的世界依然充滿色彩。經過歌舞表演及升日本國旗唱國歌後，連同難民隊在內，逾160個代表團持旗入場，各代表入場後均獲發一面圓鏡，安排貼在仿照東京晴空塔的「天空之樹」大型模型上，象徵殘疾運動員的閃耀光芒，可讓所有人清楚看見。

兩名阿富汗殘奧選手、跳遠男將拉蘇利及跆拳道女將胡達達迪，因阿富汗局勢混亂未能趕及開幕禮，在國際殘奧會保護下得以由喀布爾輾轉來到東京參賽，二人為該國任閉幕禮持旗手出場時，向現場人士及鏡頭揮手。據報二人將以難民身分接受澳洲政府保護。

隨着巴黎女市長伊達爾戈領取殘奧旗幟，象徵殘奧正式由下屆主辦城巿巴黎接棒，最後以合唱《What a Wonderful World》作結，新國立競技場的聖火徐徐熄滅，標誌東京殘奧正式落幕。巴黎殘奧將於2024年8月28日至9月8日舉行。

東京奧組委公布，殘奧會相關確診新冠病毒個案為301宗，連同東京奧運的547宗，在一個半月兩大運動會共有848宗確診個案，當中有41名運動員染疫。