港團長冀勵志故事吸引殘疾新血

33年首失金 認疫情亂部署

港隊於里約熱內盧殘奧袋走2金2銀2銅，返港後一等5年才迎來東京殘奧，延期一年令港隊在不少傳統強項失利，如過去4屆奪7金3銀1銅的余翠怡，今屆未有獎牌落袋，在兩個劍種個人賽均8強止步，伙隊友在兩項團體賽亦力戰得「梗頸四」，泳將鄧韋樂與硬地滾球「老大哥」梁育榮同樣未能衛冕，今屆奪1銀1銅的梁育榮曾表示，殘奧因新冠病毒疫情而延期，錯過了狀態正盛的一年，直至半年前才振作催谷狀態。

港殘奧委盼覓更多正統場地

港隊在出發前半個月留守香港體育學院，舉行3天模擬訓練營適應殘奧檢測等安排，團長胡小玲昨在東京總結表現時稱：「港隊組織了隊內賽，亦與健全港將交流備戰，運動員最終盡了全力，希望殘疾人士從直播看到大家的努力，會對殘疾運動產生興趣，嘗試加入訓練，甚至將來出戰國際賽。」體院去年初因應疫情嚴峻，一度只准全職運動員留守訓練，直至今年初才逐步「解封」，昨隨隊返港的香港殘疾人奧委會總幹事林俊英，亦期望場地配套能更配合港隊需要：「殘疾人全職港將比例較細，之前在疫情影響之下，未必所有港將能在體院訓練，亦希望將來能有更多正統場地，予殘疾人代表使用。」