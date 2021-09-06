梁育榮返港 倡獎金與健全港將睇齊

1銀1銅成港隊大贏家

休息過後放眼亞殘運

「五朝元老」梁育榮上周奪BC4級個人賽銅牌，前天再伙拍劉慧茵首於殘奧合力雙人賽摘銀，在今屆23名港將中傲視群雄。36歲的他憑個人賽銅牌獲20萬獎金，雙人賽銀牌則為他與劉慧茵及黃君恒瓜分80萬。惟今屆東奧健全港將可憑個人賽銅牌獲125萬，若團體賽奪銀亦可獲合共500萬，令他難免失望：「政府較從前撥出更多資源，例如科研、物理治療等，支援配套確是改善了很多，但獎金差距對我來說一直很有感受，銀碼實在相距太遠，但我們與健全代表其實一樣付出所有努力。」

言談間流露失望之情，但他未有泄氣，透露暫沒退役打算：「短期目標會是明年亞殘運，至於會否出戰3年後的巴黎殘奧，就要視乎能否取得入場券。」港隊將要隔離最少14天，梁育榮笑言前天奮戰整天，昨早又趕赴機場回程，當下只想休息，再為未來打算。硬地滾球BC3級團隊何宛淇、謝德樺及廖詠彤，還有BC2級女將楊曉林同行返港，何宛淇與謝德樺昨在雙人賽獲第4名，表示未來亦會以亞殘運為目標，至於完成首個殘奧征途的跳遠男將鄧雨澤，隔離過後便會再北上征戰殘疾人全運。