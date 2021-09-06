朱文佳摘銀埋齋 盼港人熱情不減 冀逆境波獻正能量 殘奧代表2銀3銅謝幕

羽毛球項目在7年前落實登陸東京殘奧殿堂，球手朱文佳與陳浩源雙雙入圍寫下歷史，昨日也助港隊在閉幕前連奪1銀1銅「埋齋」。因隱性遺傳病致短肢的男將朱文佳，經歷4強落後一局後反勝晉級，昨在SH6級男單遇上印度隊猛將Krishna Nagar，再次在首局先以17：21落後。他在第2局力戰以21：16扳平，可惜未能複製前一天的結局，以17：21落敗收穫銀牌。付出所有後踏上頒獎台，他以驚喜來形容近年夢想之旅：「5年前在電視看到奧運，又怎會想過我這樣一個普通人，能夠踏上殘奧舞台，甚至取得獎牌。人生就是充滿驚喜，做好本份抓緊機緣，就是我們所能夠做到的。」

隔離訓練期間未能照顧病母

陳浩源摘銅冀獻開心時刻

健全港將自7月起出征東京奧運，以1金2銀3銅佳績在港掀起熱潮，殘奧港將接力上場延績外界關注度。30歲的朱文佳一連兩天打出逆境波，雖然結局未盡如人意，亦盼予港人一點啟發，迎接生活上每項挑戰。他將於明日隨隊返港，再為明年亞殘運準備。離開殘奧舞台的鎂光燈，他盼望港人支持不減：「大家或只看到場上半個小時的表現，運動員在背後其實可能練了12年，有無數看不到的血汗或是受傷時刻，所以無論有成績與否，都想大家繼續支持每一個運動員。」

原有望衝金的輪椅羽毛球港將陳浩源，昨亦在WH2級銅牌戰出戰韓國隊球手金京勳。他在首局追成刁時後落後21：22，但連取3分，以24：22拔頭籌，次局再一度連取6分拉開比數，終以21：10大勝。經歷分組賽失利間接斷送決賽機會，他掛上銅牌後壓力一下子釋放，談及母親於疫情期間一度患重病，自己卻因在體育學院隔離訓練，此時更泣不成聲：「有時因訓練分身不暇，無法很好地照顧她，但她能夠克服一切難關。我不是神奇小子，但有一個神奇媽媽，十多年前我經歷意外後，她執翻我條命，她在我結婚時最開心，希望這次奪得獎牌，可以成為她的另一開心時刻。」

36歲的陳浩源多年前北上出差時遇車禍，自此截肢失去左腳，其後重拾羽毛球興趣，更成為港隊唯一的輪椅羽毛球手，歷年來獨自出征爭取佳績，攀上世界第2之位。賽前矢志金牌的陳浩源承認壓力較預期大，比賽時從未遇過的不如意事情都遇到了。前天在4強一度手抽筋的他，最終踏上頒獎台，不忘感激相識在意外前的太太：「感謝她對我的不離不棄，希望可以一直開心地走下去。」

港隊將獲頒290萬獎金

港隊終以2銀3銅謝幕，在獎牌榜位列68名，連同獲得第4至8名的港將，將透過恒基精英運動員嘉許計劃獲頒290萬獎金；大隊明日返港展開最少14天隔離。