大坂直美出局崩潰需再休戰

大坂直美今夏法國公開賽因情緒病退賽後，由東京奧運起一直被指缺乏狀態，日前在美網次圈因對手受傷而自動晉級。她昨先贏一盤7：5，但次盤局數領先6：5，5次無壓力犯錯下在決勝局反輸細分2：7。擁有菲律賓及厄瓜多爾血統的對手費蘭迪絲，以強勁底線抽擊再贏一盤6：4，首闖大滿貫16強，將對德國的16號種子姬爾芭。

大坂直美離場時未獲觀眾鼓勵，在賽後記者會僅回答數句便哭着離開：「我不知道何時再打下一場，覺得需要離開比賽一段時間，近期每場比賽獲勝後沒感到快樂，只有解脫，輸波則非常失落，我不認為這是正常的。」

西班牙18歲新星闖16強 逾30年來最年輕

男單的3號種子特薛斯柏斯亦被淘汰，這名希臘籍球手面對18歲西班牙籍新星卡路士艾卡拉斯，兩度扳平盤數，在第5盤決勝局飲恨。世界排名第55、被譽為「新拿度」的艾卡拉斯成為自1989年的張德培及森柏斯後，美網最年輕男單16強人馬，明鬥排名更低的德籍球手高祖斯克。

另外，香港球手黃澤林在青年組挾外圍賽2號種子身分，首圈以直落兩盤7：5擊敗日籍對手，距正賽圈只差一步。