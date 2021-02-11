何詩蓓添2金1銀 歷來兩奪分站最佳 獲19.4萬獎金 ISL續居首

200自封后 無緣破亞洲紀錄

23歲的何詩蓓昨在意大利續戰ISL第3站次天賽事，開賽即在女子100米自由泳游出51.64秒，以0.64秒優勢力壓Energy Standard（ENS）戰友施約唐，為泳隊袋走10分。她緊接轉戰200米自由泳，亦以1分52.82秒封后，雖然未破自己的1分51.11秒亞洲紀錄，但仍拋離奪亞的泳手足足2.21秒。這名東京奧運雙銀得主壓軸出戰50米自由泳，在採淘汰賽形式之下與施約唐游入決賽，惜做出25.22秒較對手慢1秒，屈居亞軍。

月中戰第8站 備戰短池世界賽

戰畢這個一連兩天的短池分站賽事，何詩蓓以細項4金2銀助ENS泳隊稱霸今站，個人獨取78分榮膺MVP，獲得8000美元獎金，今站合共袋走2.4750萬美元獎金，冠絕多名男、女子頂尖泳手。這名港將繼上季第6站以來，第二度贏得分站MVP頭銜，亦助泳隊暫居總成績榜首。ISL賽季橫跨半年，自東奧後絕少休息的何詩蓓，將有兩周時間調整與放鬆，本月18日才再隨泳隊在意大利出戰第8站賽事，續為12月的短池世界賽寓賽於操。