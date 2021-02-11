尼馬再鬥美斯拒認發福 世盃外領巴西迎阿根廷 PSG球星內訌

巴西vs.阿根廷 明晨03：00開賽

巴西隊上月主場於美洲盃決賽以0：1不敵阿根廷隊，讓美斯得以首奪國際大賽冠軍，尼馬續與國際重要錦標緣慳一面。之後發生的事情峰迴路轉，美斯離巴塞隆拿投PSG，與尼馬在「地上最強」合作4年後重逢，卻在巴黎首次合作前，明晨先為所屬國家隊對敵。尼馬向來欣賞美斯，在2018年稱讚美斯和基斯坦奴朗拿度（C朗）「來自另一星球」，其後再指美斯是「我的偶像和心中最佳球員」，期待再與兄弟並肩作戰。而美斯即使眼見尼馬在2017年轉會PSG，仍不時提及希望他回巢，結果卻是美斯在尼馬協助下成為PSG一員。

稱球衣累事 普捷天奴續信任

29歲的尼馬近期被法媒批評新季首次上陣作客勝蘭斯時，活力不足又絕少協防，並在66分鐘由「地標」的美斯入替，日前在世盃外作客挫智利隊疑似「發福」。他昨澄清全因穿上大碼巴西隊球衣累事，聲言迎戰阿根廷隊時會穿回中碼戰衣。PSG教練普捷天奴亦投愛將信心一票：「尼馬個性謙卑，願意聆聽，時常接納所有指示。巴西球員就是愛足球，對他們來說足球就等於跳舞。早在我的球員時代，已從隊友朗拿甸奴體驗得到，只要感覺良好和心境開朗，他們就會有表現。」

PSG新舊將同場交鋒

明晨之戰一定程度上是PSG球星內訌，因為除尼馬與美斯互鬥射術外，「森巴兵」亦有中堅馬昆奴斯哥利亞，以及曾效力兩季的38歲右閘丹尼爾壓陣；阿根廷隊則有中場迪馬利亞和中場里安度柏利迪斯，如非另一鋒將莫路伊卡迪受傷，「藍白兵團」很可能會有4名PSG披甲。

三獅征匈疑遭種族歧視 FIFA勢處分

至於歐洲國家盃決賽人馬意大利隊與英格蘭隊，明晨亦會在歐洲區外圍賽C組及I組，分途出戰瑞士隊及安道爾隊，三獅軍團日前出戰匈牙利隊時，史達寧等黑人球員疑遭種族歧視，國際足協（FIFA）昨展開紀律程序；球隊今仗則料以大量副選應戰，列斯聯前鋒班福特有望迎來大國腳「地標戰」。