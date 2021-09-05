朱文佳羽毛球爭冠 誓為港隊添金謝幕

陳浩源傷負世界一哥 今戰銅牌賽

朱文佳昨在4強遇上巴西隊的Vitor Goncalves Tavares，雖然以15：21先失首局，但緊接以21：18扳平局數，決勝局早段連取6分反超前9：4，再以21：10大勝打入決賽。羽毛球為今屆殘奧新增項目，朱文佳於香港時間今早10時半挾應屆亞殘運冠軍身分，挑戰2號種子、印度隊的Krishna Nagar，表示期望放鬆心情打出水準，力求在閉幕日為港衝金。而世界排名第2的陳浩源因小組賽失利以次名出線，昨在WH2級4強便要硬撼世界一哥金正俊。他開局先連取4分以21：15拔頭籌，打破這名韓國隊宿敵今屆不敗身，但在次局中段握拍右手前臂感不適，多次擊球出界之後被對手以21：15扳平，決勝局更要到場邊治理。即使他在末段力追，仍再輸一局15：21，今日轉戰另一韓國隊球手金京勳，為港爭銅。

鄧雨澤跳遠登場名列11

田徑港將鄧雨澤昨日亦迎來個人殘奧首戰，但雨戰下在男子T20級跳遠做出5.74米，在11名選手中敬陪末席。