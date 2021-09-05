並肩15年 港組合掛銀圓夢 伙梁育榮硬地滾球首奪牌 劉慧茵勉殘疾人見識世界

繼前天在BC4級雙人賽豪取四連勝，梁育榮與劉慧茵昨挾小組首名身分，在4強面對葡萄牙隊輕鬆以4：2取勝。下午轉戰衛冕的斯洛伐克組合，二人在決賽首局先以1：0拔頭籌，但第2局被追平，在第3局亦一次搶攻失手，將對手紅球推向白色目標球，進入最後一局前落後1：3。港隊在關鍵時刻有劉慧茵擲球推走對方紅球，惜未能把握最後進攻機會反勝，終以2：3敗陣奪得銀牌。這對港將力戰僅負，仍為港隊寫下今屆最佳，連同乒乓小將王婷莛的TT11級女單銅牌，以1銀2銅暫列獎牌榜第69位。

梁育榮1銀1銅 稱雙人賽榮譽意義大

36歲的梁育榮早於2004年雅典殘奧，首戰最高舞台即橫掃個人與雙人賽金牌，兩年後在世界賽改為搭檔年長6歲的劉慧茵，即使攜手贏盡世界冠軍等國際賽頭銜，卻像中了魔咒般一直與殘奧獎牌無緣。他早在出征前已表明，與阿茵齊奪殘奧雙人賽獎牌，才是東京之行的最大目標。昨日4強賽後見證摯友灑淚，這個「五朝元老」即時送上擁抱安慰，比較5屆所獲的3金2銀1銅，更笑說這面銀牌的意義，絕非往昔榮譽可比：「意義真的非常重大，我和阿茵是非常要好的朋友，合作了4屆，一直希望齊齊拿到殘奧獎牌，現在就像是達成心願一樣。」

何宛淇謝德樺失牌 盼港人感受熱血

15年來與梁育榮坐上輪椅南征北討，同樣患上先天性突發性關節彎曲的阿茵，賽後收起淚水回想殺入決賽一幕，笑言是為打破宿命而激動。來到港將生涯尾聲終夢想成真，球場上跌跌碰碰的她鬆一口氣，亦為突破身體障礙堅持多年來而感恩：「多謝香港市民的支持，我想向所有殘疾人士說，不要匿埋了，出來見識世界，就知道世界很闊很大，還有好多事物可以學習。」

硬地滾球項目昨日煞科，港隊亦有何宛淇伙拍謝德樺出戰BC3級雙人賽，然而這對組合先於4強以2：5敗予韓國隊，跌入銅牌戰後再以0：7不敵希臘隊，與獎牌只差一步。2016年獲頒十大再生勇士的何宛淇，在青年時間因病情惡化需要降級作賽，這次第二度征奧雖然再次與頒獎台無緣，賽後仍一度哽咽地鼓勵同路人：「香港第一次直播殘奧，希望市民感受殘疾運動員努力追求夢想的過程，感受到我們的熱血。希望各位市民為想做的事情、目標，都能夠不論結果地去努力，這樣才是活好人生。」