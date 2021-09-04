港羽陳浩源朱文佳分途爭牌 硬地滾球雙人賽兩級別報捷 齊奪首名闖4強

陳浩源次名出線 4強提早遇韓國宿敵

朱文佳首名晉級 鬥巴西球手爭入決賽

殘奧在今屆首列入羽毛球項目，前日開賽，WH2世界排名第2的陳浩源，昨午在領先1局下反負東道主球手梶原大暉，被對手搶去C組首名。36歲的他賽後盛讚年輕17歲的對手：「他這兩年的進步大得有點令我吃驚，體能亦準備得很好。我今日贏完第一局後，有些位把握得不太好，我對部分出界與否的波有少少質疑，打得有點急躁。」陳浩源其後在淘汰賽首仗，面對世界第3的英國隊球手Martin Rooke，連贏兩局21：9、21：11，今早將對近8年長居世界第1的金正俊。陳浩源是唯一曾擊敗過金正俊的球手，亦表示現時更了解梶原的打法，倘能晉級決賽，有信心復仇。

至於SH6級世界排名第3的朱文佳，雖然小組賽決勝局不敵英國隊世界第1的Jack Shephard，但後者在另一場落敗，同組3人計算得失局後，由朱文佳取得小組首名，今早與巴西隊球手Vitor Goncalves Taveres爭入明日決賽。

梁育榮領銜延強勢 放鬆心情今爭金

此外，硬地滾球項目亦有望再奪獎牌，在BC4級雙人賽世界排名第2的港隊，續由梁育榮伙拍劉慧茵出賽，昨先以8：2大勝俄羅斯殘奧會，之後對泰國隊即使對手中途變陣，改派後備選手，仍然贏5：1，連同前日分別擊敗日本隊及哥倫比亞隊，全勝取B組首名之餘，每場都贏對手最少4分。36歲的梁育榮早前在個人賽4強不敵泰國球手Pornchok Larpyen，最終只得銅牌，稱擊敗泰國隊算是復仇成功，可令他今早放鬆心情，出戰對葡萄牙隊的4強及下午的獎牌戰。他此前曾在2004年雅典殘奧，與劉恩賜贏過BC4級雙人賽金牌，但其後3屆與劉慧茵均以分組賽第3出局。

BC3級亞運金牌拍檔何宛淇與謝德樺，昨在小組第3戰3：5不敵巴西隊，一度以對賽得失分差跌至小組第4，但最後1場對澳洲隊靠最後1局搶分扳平3：3，再附加局把握對方失誤，由何宛淇投出致勝最後一球反勝，累積3勝1負，憑較佳對賽力壓日本隊取首名，將於4強面對韓國隊。