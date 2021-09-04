西班牙28年首世盃外吞敗 反負瑞典跌次席 意大利35場不敗平紀錄

烏克蘭vs.法國 / 荷蘭vs.黑山 有線602/662台 / 603台 明晨02：45直播

西班牙隊昨甫開賽4分鐘，便藉佐迪艾巴助攻卡路士蘇拿打開紀錄，卻被瑞典隊前鋒阿歷山大伊沙克及中場域陀卡里臣，分別在6和50分鐘建功，以1：2敗走，亦是「鬥牛兵」自1993年3月負丹麥隊後，首次在世盃外敗陣，賽後在B組4戰續得7分跌落次席，以兩分落後升上榜首及少踢1場的瑞典隊。

鬥牛兵形勢被動 艾巴：已無失分空間

意軍逼和保國 文仙尼嘆美中不足

由於只有小組首名才能直接出線，其餘10支小組次名球隊，則將需與另外兩支歐洲國家聯賽球隊踢附加賽，爭奪最後3席的決賽周資格，故西班牙隊目前出線形勢被動。佐迪艾巴說：「我們不值得全失3分。上半場的表現是很好的，可惜領前後不久便被扳平。己隊再無失分空間，須尋求改善，前面尚有很多必勝的硬仗。」西班牙隊將於明晚迎戰榜末的格魯吉亞隊。

意大利隊雖有前鋒費達歷高基艾沙於16分鐘先拔頭籌，卻被保加利亞隊鋒將伊利夫於39分鐘扳平完場。意軍賽後在C組以3勝1和得10分續領前。意軍過去逾3年連續35仗不敗，平了西班牙隊於2007至09年，以及巴西隊在1993年至96年保持的紀錄，有望於明晚在另一場世盃外，作客落後4分的次席瑞士隊創新猷。意軍主帥文仙尼說：「這是歐國盃後的首仗，我們都渴望勝出。我不能挑剔球員的表現，只能說須把握臨門一腳好一點。我們都想以一場勝仗慶祝追平紀錄。現在最重要的是為下仗做好準備。」

法國征烏克蘭 麥巴比因傷退隊

世盃外明晨續戰，D組「一哥」法國隊作客少4分的次席烏克蘭隊前，有前鋒基利安麥巴比在上場打和波斯尼亞時觸傷小腿退隊。G組則上演3場關鍵賽事，分別是包尾的直布羅陀隊對榜首土耳其隊、尾二拉脫維亞隊對第4位挪威隊，以及次席荷蘭隊對第3的黑山隊，土軍現只以1分領前荷、黑、挪三軍。