足總組港超新軍香港U23 3季班費逾千萬 冀助小將追夢

足總昨舉行記者會宣布成立一支主要是23歲以下球員的新球隊，令新一季港超得以維持8隊，確認隊名為「香港U23」及由足總教練張健峰任主教練。除了足總副主席霍啟山、主席貝鈞奇及行政總裁譚秋朗，升班的港會在內另外7隊港超都有派代表到場。

向各港超隊借兵 張健峰任主帥

這支港超新軍有10多名U23球員，當中僅7人入選港足U23本周集訓，足總再挑選5名23歲或以上的港超經驗球員，以「註5出3」形式出賽，並從多支港超隊借得8至9名球員。足總仍未公布全隊球員名單，暫落實來投的包括上季效力愉園的港足U23門將謝家榮、青年軍球員鄧筵霑，及借用東方中場黃威。

5名「超齡球員」除了黃威，據悉其餘4人為天水圍飛馬及愉園退賽後未落班的羅曉聰、陳靜謙、郭子堦和黃浩然。U23球員傳有愉園的黎培基和袁世傑、飛馬的吳文希及何家智、從標準流浪及晉峰兩隊借得李藹軒、周家樂、陳潤潼、馬文政和龐焯熙。

足總管理營運 副主席霍啟山贊助

香港U23由足總營運管理，譚秋朗透露，每季班費不少於500萬至600萬元。霍啟山確認以個人名義贊助出資，稱估計目標發展3季內需斥資「8位數字」，冀「協助年青人追夢」。譚秋朗強調組軍跟足程序，透露球隊首兩周菁英盃將輪空，確保有時間申請會籍等，並稱足總管理球隊不存利益衝突：「成立新球隊並非為爭標，而是發展青訓，實力也難對其他港超隊構成威脅。」

港腳黃威來投 盼以經驗助後輩

張健峰稱不介意球員犯錯：「比賽就是他們最好的教練，犯錯可再學習，但一定要證明有進步。」作為這新球隊「老大哥」，29歲中場黃威自覺過去兩季在東方停滯不前，遂很快決定接受外借挑戰：「這球隊多青年球員，比賽一定會困難。希望以自身經歷，助年輕隊友勿因落敗失鬥志。」