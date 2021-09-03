梁育榮領銜兩連捷 硬滾雙人賽爭首名

陳浩源朱文佳羽毛球響頭炮

36歲的梁育榮昨連同劉慧茵及黃君恒轉戰雙人賽，最終他與劉慧茵連續兩仗上場，分別以7：1及6：2大勝日本隊及哥倫比亞隊，在BC4級B組取得兩連勝。何宛淇伙謝德樺在BC3級B組先以4：1挫葡萄牙隊，轉戰東道主日本隊打成4：4平手，鬥至附加局再以2：0取得連勝。兩對組合今續戰最後兩輪分組賽，力爭首名出線4強。

世界排名第2的輪椅羽毛球手陳浩源在男子WH2級，以局數21：10、21：8大炒法國隊球手，在C組輕鬆響頭炮，今惡鬥19歲東道主新星梶原大暉。他稱首征這個新增項目略為緊張，適應後今盼再下一城，以首名出線8強。出戰短肢組的朱文佳在SH6級亦未受考驗，以局數21：15、21：10勇挫英國隊球手，在A組報捷後今轉戰另一英國隊球手，爭入4強。

飛魚陳睿琳100背第6謝幕

泳隊昨戰畢今屆全部賽事，女將陳睿琳在S14級100米背泳初賽，以1分12.57秒的第6名晉級，決賽稍推前時間至1分12.49秒，終以第6名謝幕，許家俊在男子組初賽則以1分02.74秒名列11，無緣決賽。